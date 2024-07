La saison 2 de Suicide Squad: Kill the Justice League jettera un froid avec Mrs. Freeze, le nouveau personnage jouable

La roadmap de la saison 2

Ce n’est donc pas Mr. Freeze qui rejoindra la Suicide Squad, mais Mrs. Freeze. Multivers oblige, Rocksteady peut se permettre des scénarios alternatifs pour ses anti-héros et c’est donc Nora Fries qui viendra glacer le sang des forces armées de Brainiac. Comme pour le Joker et les autres personnages qui seront disponibles dans les futures saisons, vous pourrez débloquer Mrs. Freeze gratuitement, à condition de grinder quelques heures.

Cette saison 2 sera divisée en deux épisodes, comme la première. Et si vous attendiez de nouveaux boss, faites une croix dessus puisque le studio va encore une fois recycler les boss de l’aventure principale. On retrouvera au moins de nouvelles armes avec un set Killer Frost ou un set Firefly, tandis que le Battle Pass mettra en avant de nouveaux costumes pour Harley et sa bande. Une version alternative et coincée dans la glace de Metropolis ajoutera un peu de diversité à l’ensemble. Est-ce que cela suffira pour briser la routine très monotone du titre, ça, c’est moins sûr.

Suicide Squad: Kill the Justice League est disponible sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series.