Saints Row : Bonne nouvelle, le jeu ne devrait plus avoir de retard

Saints Row devait initialement nous parvenir en tout début de cette année, mais avec la forte concurrence et un besoin de peaufinage, on peut se dire que Volition a pris la meilleure des décisions en repoussant la sortie du titre. En plein mois d’août, le jeu a maintenant un boulevard devant lui, avec peu de grosses sorties pour le gêner (si ce n’est qu’il arrive en même temps que la Gamescom), et bonne nouvelle, ce Saints Row devrait bien arriver à l’heure cette fois.

Passez la fin de l’été à Santo Ileso

#SaintsRow is officially gold – locked and loaded for August 23 – pre-order now: https://t.co/8KeHoEexIs pic.twitter.com/cUZruwYX0f — Saints Row (@SaintsRow) July 19, 2022

Le studio derrière le jeu nous apprend sur Twitter que le jeu vient tout juste de passer gold, un peu plus d’un mois avant sa sortie. Ce qui veut donc dire qu’il est prêt à être commercialisé, et que son développement est officiellement terminé, même si bien entendu, des tas de patchs devraient arriver dans les mois après sa sortie.

Vous pourrez donc découvrir ce tout nouvel opus dans quelques semaines, sans crainte d’un retard. Si vous souhaitez en savoir plus à propos de ce nouvel opus, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.

Saints Row sortira le 23 août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.