Saints Row IV: Re-Elected devrait arriver sur Switch le 27 mars

Dans la longue liste des portages Switch, la licence Saints Row avait déjà débarqué sur la console de Nintendo avec son troisième opus. C’est donc tout naturellement que Saints Row IV: Re-Elected est listé à son tour, avec une date de sortie en prime.

Un portage listé sur Amazon

Après Saints Row The Third : The Full Package, le quatrième opus de la série va lui aussi s’offrir un portage sur Switch si l’on en croit le listing d’Amazon. Tous les DLC (c’est à dire les 25 contenus additionnels) seront présents, et le résumé du site marchand fait mention de la possibilité de jouer en coop de façon seamless, ce qui est bien pratique avec les deux Joy-Con.

Il ne reste plus qu’à attendre une déclaration officielle du studio ou de Nintendo pour confirmer cela.