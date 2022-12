Epic Games Store : Saints Row IV et Wildcat Gun Machine sont offerts cette semaine

L’Epic Games Store continue à nous gâter chaque semaine avec de nouveaux jeux gratuits. Récemment, c’est le récent Star Wars Squadrons qui était offert dans la boutique, et c’est aujourd’hui un autre gros titre et un jeu plus confidentiel qui sont gratuits pendant quelques jours, à savoir Saints Row IV et Wildcat Gun Machine.

L’offre de Noël de retour la semaine prochaine ?

On ne présente plus ce GTA-like loufoque qu’est Saints Row IV, qui est l’un des épisodes les plus populaires de la série (l’un des plus connus tout du moins). Vous pouvez dès maintenant le récupérer gratuitement dans sa version Re-Elected, qui comprend tout le contenu additionnel sorti pour ce titre, autant vous dire que vous aurez de quoi vous occuper.

Wildcat Gun Machine est lui aussi disponible gratuitement dès aujourd’hui. Il s’agit d’un jeu d’action type twin-stick shooter en vue isométrique, dans lequel il faut explorer des donjons remplis de menaces à trucider avec différentes armes à feu.

Vous avez jusqu’au jeudi 15 décembre à 17 heures pour récupérer ces deux jeux. Après cela, l’Epic Games Store débutera ses offres de Noël avec un jeu mystère gratuit, et il y a fort à parier que Epic Games recommence son opération qui consiste à nous offrir un jeu par jour d’ici la fin de l’année. On croise les doigts.