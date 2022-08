Saints Row : 6 minutes de gameplay pour tout savoir sur le reboot avant sa sortie

Présenté bien malgré lui comme étant le jeu « pour patienter jusqu’à GTA 6 », Saints Row a pourtant beaucoup de choses à mettre en avant. Et puisque l’on approche de sa sortie, Volition et Deep Silver nous offrent aujourd’hui une grosse vidéo de gameplay dans laquelle on a droit à un tour d’horizon des nouveautés et des choses à attendre sur ce reboot. Si vous avez besoin d’être convaincu, ou que vous avez simplement envie d’en voir plus, et que vous n’avez que six minutes devant vous, cette vidéo est faite pour vous.

Une dernière présentation avant la sortie

Pendant ces 6 minutes, la vidéo vous présente tout ce qu’il y a à faire à Santo Ileso, avec un grand monde ouvert à explorer qui se présente comme un joli bac à sable permettant toutes les folies, que ce soit des cambriolages, des gros conflits armés bourrés d’explosions, etc.

Et si tout cela ne vous suffit pas, ou que vous souhaitez simplement avoir une présentation dans notre langue avec notre avis sur les premières heures du jeu, n’hésitez pas à consulter notre vidéo où l’on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur ce Saints Row.

Saints Row sortira le 23 août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.