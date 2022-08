Saints Row : Monde ouvert, gameplay, avis… Tout savoir du reboot en vidéo en attendant GTA 6

Le prochain épisode de la série Saints Row devrait chambouler pas mal de choses, puisqu’il nous présentera un casting complétement différent et une ville inédite. Un reboot qui fait beaucoup parler de lui et qui est au cœur de nombreuses discussions, à tel point qu’il est désormais l’un des jeux les plus attendus de cette période estivale.

C’est pourquoi on fait aujourd’hui le point sur tout ce qu’il faut savoir sur ce Saints Row, après y avoir joué nous-même pendant quelques heures à l’occasion d’une preview. On revient donc sur les personnages, sur le monde ouvert et sur toutes les particularités de cet épisode, le tout en quelques minutes de vidéo.

Saints Row sortira le 23 août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.