10 jeux pour jouer en couple (ou seul) à la Saint-Valentin

Aujourd’hui, c’est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Pour beaucoup, c’est la fête des amoureux, l’occasion de passer un moment en couple ou de déclarer sa flemme à son amour caché. Et vu que c’est un vendredi, rien de mieux que de passer une partie de la soirée ou du week-end dans le canapé, manette en main, pour passer un moment de complicité à deux.

On vous a donc préparé une sélection d’une dizaine de jeux à faire pour la Saint-Valentin en couple. Que ce soit des expériences coopératives où il faut s’entraider pour réaliser un objectif ou des jeux de l’amour comme on dit, cette sélection est à déguster à deux ou seul, mais toujours sans prise de tête.

Pour jouer en couple

Dans cette première partie, on met l’accent sur les jeux qui sont parfaits pour un moment à deux. Il faut coopérer, être synchronisé ou tout simplement s’entraider, cette sélection est idéale pour les personnes et les couples qui veulent jouer à deux.

Overcooked

Véritable petite pépite de la scène indépendante sortie en 2016 (et un second épisode en 2018), Overcooked est probablement le jeu à essayer lorsque vous êtes avec votre moitié. Parce que la cuisine seul, c’est bien, mais à deux, c’est quand même mieux. Et puis, ça permettra aussi de se relaxer après s’en être mis plein la pense !

Dans Overcooked, le principe est relativement simple : chaque joueur contrôle un chef cuistot et il faudra réaliser un maximum de plats dans un temps limité. A plusieurs, l’un peut donc préparer les tomates et la salade, tandis que l’autre fait chauffer la viande et s’occupe d’assembler le burger. Et hop, c’est cuit, on envoie !

Vous l’avez compris, le jeu d’équipe est important ! Mais c’est souvent aussi l’occasion de s’aventurer sur des terrains complètement loufoques comme sur des niveaux en mer, sur un terrain totalement gelé ou à jongler entre deux camions qui roulent. Attention bien sûr, à ne pas mettre le feu à la cuisine ! Pas sûr que votre partenaire apprécie…

Overcooked et Overcooked 2 sont disponibles sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Sur Amazon, il existe un pack regroupant les deux.

Rayman Legends

Pour beaucoup, Rayman fait partie de ces jeux qui ont marqué notre enfance. Souvenez-vous un peu de ces environnements qui nous ont tous marqué sur PlayStation 1 ou encore mieux, les environnements 3D de Rayman 2: The Great Espace ! Que de souvenirs. Mais la série a bien évolué et en 2011 puis 2013, on a eu droit à respectivement Rayman Origins et Rayman Legends, deux jeux de plateforme 2D qui ont été très appréciés.

On s’attardera surtout sur le plus récent, Rayman Legends, qui a même eu droit à une édition définitive sur Switch. Plus vraiment le droit de passer à côté maintenant n’est-ce pas ? On pourra donc incarner Rayman et l’un de ses compères, comme Globox, dans un jeu de plateforme coloré et hilarant. Définitivement, le jeu a été conçu pour jouer à deux. Et si vous avez terminé l’aventure, il n’y a plus qu’à faire une petite partie de Kung Foot !

Rayman Legends est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch, Xbox 360, PS3, Wii U et consoles portables.

Luigi’s Mansion 3

C’est le titre le plus récent de cette liste mais probablement l’un des plus importants. Le célèbre frangin de Mario est revenu dans Luigi’s Mansion 3 en fin d’année 2019 et propose un retour ambitieux de la licence. On va se retrouver dans un manoir hanté où chaque étage a sa propre personnalisé et il faut avouer que les décors sont magnifiques et l’aventure finement réussie.

De plus, le titre dispose d’un mode coopératif, où un second joueur peut facilement rejoindre la partie. La mécanique se base sur Glu, et même si, en termes d’expérience, la coop aurait pu être meilleure, Luigi’s Mansion 3 n’en reste pas moins un incontournable pour votre soirée canapé en couple, sachant que rien ne vous empêche d’échanger les Joy-Con et de prendre chacun votre tour le rôle de Luigi !

Luigi’s Mansion 3 est disponible uniquement sur Nintendo Switch.

Les jeux LEGO

Pour la suite, on ne va pas s’attarder sur un titre en particulier, mais sur une série de jeux : les adaptations LEGO. Tout le monde n’est pas forcément friand de nos petites figurines à articuler mais force est de constater que les jeux vidéo LEGO sont excellents pour jouer à deux. Les plus récents sont définitivement pensés pour être jouer à deux en local et en font d’excellents choix pour cette sélection.

Il y a quelques aventures inédites, comme ceux liées à la Grande Aventure Lego, mais l’on conseille surtout les adaptations de licences populaires. Star Wars, Marvel, Seigneur des Anneaux, Jurassic World ou encore Batman, les franchises connues ne manquent pas. Prenez un univers qui vous correspond tous les deux et que vous appréciez énormément et nul doute que le ton léger, l’aventure bon enfant et l’humour décalé vous feront passer un bon moment !

Les jeux LEGO sont pour la plupart disponibles sur l’ensemble des plateformes habituelles.

Portal 2

Plus tout jeune, et pourtant si iconique de son époque, Portal 2 est un jeu de réflexion qui a marqué les joueurs. Ici, il faut utiliser votre arme pour créer des portails qui seront reliés entre eux et l’objectif est de rentrer dans l’un d’eux pour sortir d’un autre et ainsi avancer à travers les différents niveaux.

La partie coopérative du titre met en avant la réflexion des deux joueurs. Bien pensé, ce mode exclusif vous fera sans doute réfléchir pendant un long moment ! Le tout est très bien ficelé et vous permet de faire passer un excellent moment de complicité mais précisons-le tout de même, il faudra faire fonctionner vos méninges et mettre à rude épreuve votre logique.

Portal 2 est disponible sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360.

Lovers in a Dangerous Spacetime

Le nom ne vous évoque peut-être pas grand chose et pourtant, Lovers in a Dangerous Spacetime a tout pour avoir sa place ici. Totalement pensé pour la coopération, vous allez devoir naviguer à travers différents mondes pour répandre l’amour autour de vous. Franchement, est-ce qu’il y a un thème plus adéquat pour la Saint-Valentin qu’un jeu coopératif où il faut donner de l’amour partout ?

Vous allez ainsi vous retrouver dans l’espace pour délivrer des lapinous et la subtilité réside dans le fait que les commandes du vaisseau sont réparties aux différents coins de celui-ci. Eh oui, on ne peut pas tout contrôler soit-même alors il faut jongler et surtout, être coordonné avec sa moitié ! On notera que le titre est aussi jouable à 4. Oui, bon, ça en fait deux qui tiennent la chandelle, mais pourquoi pas si vous faites une soirée à deux couples.

Lovers in a Dangerous Spacetime est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Stardew Valley

Quelle que soit votre situation amoureuse, Stardew Valley est l’un des meilleurs choix pour la Saint Valentin. Le jeu de simulation agricole inspiré de la série Harvest Moon pourra être idéal en solo avec une aventure très sereine surtout qu’il sera possible de trouver un ou une compagne parmi les habitant de la fameuse vallée. Il reste tout de même bien plus satisfaisant en couple grâce à un mode multijoueur en local ou en ligne permettant de gérer une affaire agricole à plusieurs.

Attention toutefois à ne pas vous prendre le chou dans les champs. Avec la dernière mise à jour 1.4 et la version française disponible depuis un bon moment déjà, le titre offre une pléthore d’activités variées et une liberté sans pareil.

Stardew Valley est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, et Android.

Seul à la manette

Parce que la Saint-Valentin, c’est commercial, comme certains diront, on peut aussi tout simplement passer la soirée en solo. On vous propose donc aussi une petite liste de jeux sympas à faire, seul à diriger la manette, que ce soit pour une soirée sans forcément de compagnie ou des titres qui sont sympas à regarder ou à se passer la manette.

Catherine: Full Body

Il y a peu de temps, une relecture de l’indémodable Catherine a fait son retour sur PS4 avec Catherine: Full Body. Dans ce jeu, on y incarne Vincent, un jeune homme d’une trentaine d’années qui a du mal à passer définitivement à l’âge adulte et qui pourtant, s’engage doucement vers la voie du mariage avec sa copine, Katherine, qu’il côtoie depuis plusieurs années.

Le jeune adulte a cependant l’habitude de traîner au Stray Sheep, un bar où il rencontre une fameuse Catherine et avec qui il va commettre l’adultère. S’ensuit alors une histoire poignante, sous couvert de tromperie, de mise en scène rocambolesque et de sujets matures où Vincent sera définitivement tourmenté par cette histoire.

L’aventure a marqué les joueurs qui l’ont approchée avec des énigmes tordues à réaliser la nuit pendant les cauchemars du jeune homme et cette édition Full Body rajoute en plus Rin, une troisième fille ! Bref, un bon moment à partager et une histoire plaisante à discuter avec quelqu’un.

Catherine Full Body est disponible sur PlayStation 4.

Les jeux narratifs

Oui, encore une fois on triche, on ne met pas un seul titre mais un ensemble de jeux. Mais qui n’a jamais regardé jouer quelqu’un ? C’est souvent un plaisir que de partager une session de jeux même si l’on ne dispose pas forcément de la manette en main. Et parmi eux, on y retrouve bien évidemment les jeux narratifs ou qui sont très portés par le scénario.

La liste est longue. Mais on pourrait citer le récent Detroit: Become Human (sur PC et PS4) où l’on y incarne trois personnages différents qui vont évoluer chacun de leur côté. Pourtant, leur histoire s’entremêle et ils sont liés par cette idéologie de transhumanisme avec des androïdes qui peuplent la ville de Detroit.

Autre coup de cœur de notre équipe, c’est Life is Strange et sa suite, Life is Strange 2. Vous avez probablement fait le premier épisode, qui nous conte le récent de Max et Chloé, mais sachez qu’un second volet est sorti l’année dernière et nous fait suivre cette fois-ci les deux frères Sean & Daniel. Préférez peut-être les jeux qui disposent de choix à prendre (notamment les jeux de Telltale Games), puisque vous pourrez très bien prendre ces décisions à deux ou choisir à tour de rôle.

Un jeu d’horreur

Un autre autre genre est parfait pour jouer ou plutôt, flipper à deux : les jeux d’horreur. Et ce premier titre est parfait pour faire la transition avec liste des jeux narratifs puisque Until Dawn pourrait aussi faire une belle pièce de choix. Avec son côté film d’horreur interactif et slasher des années 80, c’est un bon moment à passer (ou à sursauter) à deux. On pourrait aussi très bien lister Resident Evil 2 Remake.

Quelques jeux bonus

Et voilà, c’est tout pour cette sélection de l’amour pour la Saint-Valentin. Bien sûr, tous ces jeux peuvent très bien être joués tout au long de l’année. Mais ils ont pour la plupart la coopération locale et la complicité à deux (ou plus) en commun, ce qui en fait des titres parfaits pour cette période.

On aurait pu en rajouter beaucoup, comme Hatoful Boyfriend, un simulateur de drague… avec des pigeons, Unravel Two et Snipperclips, deux titres sympathiques et bon enfant en coopération ou encore le très chouette Don’t Starve Together, où il faudra survivre à deux. A la rédaction, on me siffle aussi les MMO, et il faut avouer que j’ai de bons souvenirs sur World of Warcraft si vous êtes seul(e) ou jouez à distance avec vos partenaire !

On pense aussi évidemment aux jeux de combat ou à l’incontournable Mario Kart 8 Deluxe. Mais bon, on a parlé de jeux où il faudra jouer ensemble… pas à se détester l’un l’autre n’est-ce pas ? Parce que dans ce cas, autant initier une partie de Monopoly, mais pas sûr que la soirée se termine comme souhaitée !