S.T.A.L.K.E.R. 2 : De nouvelles informations font surface

Discret ces derniers temps, S.T.A.L.K.E.R. 2, le FPS tant attendu par les fans invétérés de la licence depuis bon nombres d’années, a refait surface aujourd’hui. En effet, de nouvelles informations ont été dévoilés.

S.T.A.L.K.E.R. 2 fait le plein d’informations

Dans un podcast relayé par le site Gamingsym, le PR manager Zakhar Bocharov a effectivement révélé quelques détails croustillants au sujet de la production de GSC Game World. Tout d’abord, il faut savoir que le FPS devait originellement se baser sur le X-Ray engine, utilisé dans les précédents opus. Mais faute d’une technique datée, les développeurs se sont finalement tournés vers l’Unreal Engine, qui reste dans le fond un choix judicieux.

Ensuite, concernant la fameuse question des mods si chère à la communauté PC, sachez qu’il s’agit d’une priorité absolue pour les p’tits gars de GSC Game World. Ces derniers vont faire tout leur possible pour l’implémenter dans la version finale du jeu. Le portage des mods est au passage même à l’étude sur Xbox. Qui plus est, et en supplément de promettre de sortir le titre dans un état le plus stable possible, S.T.A.L.K.E.R. 2 aura un système de simulation de vie nommé A-Life.

Pour la faire courte, cette mécanique verra les interactions entre PNJ, monstres et factions se dérouler normalement même si le joueur ne le voit pas forcément. D’ailleurs, Zakhar Bocharov a également mentionné que ce système était particulièrement « méticuleux et détaillé » et « qu’il y aura sûrement quelque chose à montrer à l’approche de la sortie du jeu ».

Enfin, l’intéressé a également affirmé que le soft proposera un monde ouvert doté d’une narration non-linéaire avec un grand nombre d’embranchements et de fins différentes. Et comme on s’y attendait également, le titre sera entièrement solo sur S.T.A.L.K.E.R. 2. Indéniablement, toutes ces informations sont clairement excitantes, et il ne reste plus qu’à voir du gameplay désormais.

Pour rappel, le soft sera disponible à sa sortie sur le Xbox Game Pass et disposera de la 4K et du Ray Tracing. Quant à sa fenêtre de sortie, S.T.A.L.K.E.R. 2 est toujours prévu pour cette année, sans plus de précisions sur PC et Xbox Series.