Rune Factory 5 ne sortira pas avant 2022 en occident

Figurant sur la liste des RPG attendus par les joueuses et joueurs, Rune Factory 5 va malheureusement se faire désirer un peu plus longtemps. Initialement prévu pour cette année, le jeu vient d’être repoussé à 2022 et écope donc un retard de plusieurs mois.

Une localisation qui prend plus de temps

C’est l’éditeur XSEED Games qui nous annonce la mauvaise nouvelle. En précisant ses plans pour l’E3 2021, on peut apercevoir que Rune Factory 5 est désormais prévu pour 2022 et non plus pour cette année si l’on scrute la bannière de présentation. Aucune précision n’a été apportée mais on imagine que la localisation occidentale prend plus de temps que prévu.

Cela n’empêchera pas l’équipe de nous présenter le RPG lors du Future Games Show dans la nuit du 13 au 14 juin, probablement avec une nouvelle bande-annonce. Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, Shadowverse: Champion’s Battle, et trois autres jeux encore non annoncés sont aussi prévus pour cette période de l’E3 2021.