Rune Factory 5 arrivera en 2021 sur Switch

Annoncé en 2019, Rune Factory 5 donne enfin des nouvelles après la sortie du remaster de Rune Factory 4. Nous auront droit à la suite l’année prochaine sur Switch.

Un presque anime « L’amour est dans le pré »

Si vous ne connaissez pas cette série de RPG/Simulation Agricole, on peut brièvement le résumer comme un Stardew Valley ou un Harvest Moon avec des combats plus prononcés. Généralement assez cliché si vous baignez déjà dans la japanimation, cet opus ne semble pas s’écarter de ce chemin puisque nous prendrons le contrôle d’un jeune garçon ayant perdu la mémoire et qui atterrira une petite ville bénie par la nature.

Comme pour les autres opus, on alternera entre les phases où l’on cultive des champs et d’autres où l’on affronte des monstres dans des donjons sans oublier la drague qui nous permettra d’épouser l’une des héroïnes du jeu. Les combats semblent avoir été améliorés ici (même si dans la série ça a toujours été de l’action RPG très basique) avec des combos que l’on pourra lancer avec des coéquipiers. Le trailer japonais vous donne un bon aperçu, mais comme d’habitude avec la série, il y a de grandes chances pour que les textes proposés chez nous soient uniquement en anglais.

Rune Factory 5 est pour l’instant prévu chez nous en 2021 sachant que le Japon sera servi au printemps de la même année.