Rune Factory 3 Special sortira en septembre, voici où le précommander

La série Rune Factory commence peu à peu à arriver plus rapidement chez nous à l’image de Rune Factory 5 qui nous est parvenu l’année dernière. La saga s’offre aujourd’hui un petit retour en arrière avec la sortie de Rune Factory 3 Special, un remaster du troisième épisode avec quelques nouveautés en plus, et Marvelous a enfin partagé la date de sortie du titre. En plus de cela, Just For Games a annoncé dans la foulée une édition physique et une édition limitée du jeu, uniquement sur Nintendo Switch.

Des mariages, de la récolte et des combats

C’est donc le 5 septembre prochain que vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce troisième épisode qui introduira du nouveau contenu avec des quêtes en plus post-mariage, ainsi qu’un niveau de difficulté inédit pour les plus courageux.

Just For Games annonce aussi qu’une édition limitée du jeu sera bientôt disponible en précommande avec les éléments suivants :

Un carnet A5 de 140 pages

Une planche d’autocollants de personnages

Des pin’s Micah

Un écusson tissé

Un accès au mode « maillot de bain »

Si vous souhaitez précommander l’édition simple de Rune Factory 3 Special, vous retrouverez ci-dessous un tableau comparatif qui liste les différentes boutiques qui vendent le jeu au meilleur prix.