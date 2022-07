Assassin’s Creed Rift est bien le jeu repoussé d’Ubisoft selon Bloomberg

Le dernier bilan financier d’Ubisoft a été particulièrement riche en information, et nous a révélé le planning de cette fin d’année fiscale, avec le report de deux titres pour l’éditeur. Le premier, c’est Avatar: Frontiers of Pandora, qui ne verra finalement pas le jour avant avril 2023 au plus tôt, et le second est un jeu encore non-annoncé, décrit comme étant de plus petite échelle. Les spéculations allaient bon train concernant l’identité de ce second jeu, et Bloomberg met aujourd’hui les choses au clair : il s’agit bien d’Assassin’s Creed Rift.

Un retard de quelques mois pour Assassin’s Creed

On le supposait sans trop y croire hier, mais il semblerait bien qu’Assassin’s Creed Rift soit ce jeu de moindre ampleur qui a été reporté à la prochaine année fiscale.

C’est Jason Schreier qui a enquêté sur le sujet, et qui révèle cela dans un nouvel article sur Bloomberg. Il indique qu’Assassin’s Creed Rift était initialement prévu pour sortir dans le courant du mois de février, mais qu’il a été repoussé au printemps, aux alentours de mai ou juin, ce qui explique son changement d’année fiscale (l’année 2022/2023 se termine le 31 mars 2023).

Ubisoft Bordeaux est bien derrière le projet selon lui, et le studio aurait demandé un peu plus de temps à cause d’un retard sur le planning précédemment établi. Alors forcément, pour le public, difficile de parler de retard pour un jeu qui n’a même pas été annoncé publiquement, mais les plans en interne ont bien changé.

On en saura plus sur tout ça au mois de septembre, avec l’Ubisoft Forward.