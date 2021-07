Rugby 22 annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, nouveautés…)

Après le désastre de l’épisode 18 et un Rugby 20 qui tentait de faire de son mieux, la franchise de jeux de rugby va revenir dans quelques mois. C’est au cours de la conférence Nacon Connect que le studio Eko Software a annoncé Rugby 22, un nouvel épisode qui sortira en janvier 2022. Découvrez la toute première bande-annonce.

Quelles nouveautés pour Rugby 22 ?

Vous vous en doutez, premier trailer oblige, nous n’avons pas encore beaucoup de visuels disponibles. Cependant, on apprend tout de même quelques informations intéressantes : ce Rugby 22 nous fait par exemple la promesse de retravailler son intelligence artificielle pour nous proposer une IA plus réaliste. On aura aussi une difficulté modulable qui va s’adapter au joueur.

Côté contenu, aucune information sur les modes de jeu ont été données. On apprend néanmoins que plusieurs compétitions majeures seront là ainsi que des équipes nationales, et notamment la saison officielle 2021/2022. On nous évoque les grandes nations telles que la France, l’Italie, l’Irlande, le Japon et bien d’autres. Du multijoueur sera aussi de la partie.

Enfin, on a une période de sortie : Rugby 22 sera disponible courant le mois de janvier 2022 et sortira sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.