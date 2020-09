RPG Maker MV est désormais disponible sur PS4 et Switch

Alors que le titre est sorti depuis maintenant 5 ans sur PC, et que la version Xbox One a tout bonnement été annulée, RPG Maker MV est enfin disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Créez le meilleur RPG

Qui n’a jamais rêvé de créer son propre jeu vidéo, à son image, le tout grâce à des outils permettant aux plus initiés de s’y essayer ? Dans RPG Maker MV, tout ceci sera possible ! Plus de 20 ans après le premier opus RPG Maker 95, sorti en 1997, la licence n’a pas fini de faire parler d’elle.

Dans cet opus, vous allez pouvoir profiter d’un outil de développement simplifié qui vous permettra de personnaliser votre univers à loisir et de jouer au RPG de vos rêves. Le titre est disponible en version physique ou dématérialisée au prix de 49,99€ chez les revendeurs habituels.

Pour rappel, RPG Maker MV est disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.