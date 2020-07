RPG Maker MV sera disponible le 11 septembre sur PS4 et Switch

Disponible depuis 2015 sur PC et annulé sur Xbox One l’an dernier, RPG Maker MV va enfin arriver sur PlayStation 4 et Switch puisqu’un trailer annonce sa sortie pour le 11 septembre prochain.

Et rendez-vous cet été pour RPG Maker MZ !

Rappelons que, il y a environ deux semaines, Kadokawa Game Studio et Degica Games ont également annoncé le lancement dès cet été de l’épisode RPG Maker MZ sur PC. Pour en savoir plus sur ce nouvel opus de la licence qui permet de créer ses propres RPG, vous pouvez vous rendre directement sur la page Steam officielle du titre.