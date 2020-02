Inspiré par des titres tels que les premiers Zelda, la série Mother mais également Undertale, Peyton Burhnam s’est lancé dans la création de Rose of Starcross, son propre RPG réalisé entièrement par lui seul, de la musique aux mécaniques de jeu.

Rose of Starcross sur Kickstarter

Rose of Starcross est donc un RPG aux graphismes en pixelart en vue du-dessus. Une forte emphase est mise sur l’exploration et le côté metroidvania avec l’obtention de nouvelles mécaniques permettant l’accès à de nouvelles zones. Les combats se déroulent dans un pseudo tour par tour avec une jauge ATB déterminant quand une entité agit.

Malgré ce postulat de base, les affrontements se montrent très dynamiques grâce à des actions à réaliser pour mieux se protéger durant les tours ennemis, ainsi que divers mouvements nécessitant du timing lorsqu’on attaque.

Alors que le développement du jeu progresse et que la sortie finale est prévue pour 2022, Peyton Burhnam lance son jeu sur Kickstarter afin de financer le reste du développement. Ainsi, le jeune homme demande humblement un total de 5956€ afin de pouvoir avancer sans trop de soucis. Une somme finalement assez basse à côté d’autres projets de jeux indépendants.

Actuellement, le projet a récolté plus de 5000€ alors qu’il reste encore une vingtaine de jours pour participer au financement. Rose of Starcross sera disponible d’ici 2022 au plus tard si tout va bien, avec une sortie sur PC et Nintendo Switch. Si vous êtes curieux, une démo conséquente est disponible juste ici.