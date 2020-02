Rose of Starcross

Il y a 300 ans, une entité nommée La Bête a semé le chaos dans le monde de Starcross, causant la mort de la majorité de l'humanité telle qu'on la connait, et laissant apparaître monstres et démons. Fort heureusement, une autre entité connue sous le nom de Heavenly Queen rose s'est mise sur le chemin de La Bête, réussissant à la vaincre, mais ressortant grièvement blessée de la bataille. Elle dû se sceller dans une porte magique afin de contenir l'âme de La Bête, ne laissant derrière elle qu'une épée, aujourd'hui coincée dans le sol tel Excalibur. 300 ans plus tard, une jeune fille arrive miraculeusement à retirer l'épée de son réceptacle, ce qui l'envoie dans un autre monde aux côté de la Heavenly Queen rose...