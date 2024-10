Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven vous dit tout ce qu’il faut savoir à son sujet dans une grosse vidéo de lancement

L’année semble déjà surchargée en JRPG (et on ne s’en plaint pas), et voilà qu’un autre titre digne d’intérêt vient s’ajouter à la liste. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est le remake d’un jeu trop peu connu par chez nous qui entend bien se faire connaitre d’un tout nouveau public grâce à un lifting 3D. Puisqu’il repose sur un système assez particulier, et parce que Square Enix sait bien que la concurrence est forte en fin d’année, la bande-annonce de lancement du titre s’est transformée en vidéo explicative, qui nous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce JRPG en 5 minutes chrono.