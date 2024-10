Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est maintenant disponible, voici où le trouver au meilleur prix

Où acheter Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Comme vous pouvez le voir, du moins à l’heure où l’on écrit ces lignes, il est possible de trouver ce Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven aux alentours de 59,99 € chez les différentes boutiques en ligne, en attendant une promotion plus intéressante. La version Switch est cependant un peu mois chère (49 €) chez Leclerc.

Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven est disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur ce JRPG, n’hésitez pas à consulter notre test complet qui est déjà disponible.