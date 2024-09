Que vaut le remake de Romancing Saga 2: Revenge of the Seven, le JRPG qui se déroule sur plusieurs générations ?

Tout miser sur les générations futures

Si Romancing Saga 2: Revenge of the Seven est si unique dans le paysage des JRPG, c’est que vous n’incarnez pas un seul héros ou un groupe uniquement, mais toute une lignée. L’empire de Vallaine est menacé par le retour de sept grands Héros, des figures mythiques qui ont autrefois sauvé le monde mais qui ont été ensuite traités comme des moins que rien. Forcément, ils ne sont pas ravis du sort qui leur a été accordé et reviennent aujourd’hui se venger des Humains, qui sont la source de leur bannissement.

Puisque ces sept Héros sont parvenus à vaincre un grand mal par le passé, ce ne sont pas des guerriers débutants, et leur exil n’a fait que renforcer leur puissance. Et face à ces esprits vengeurs, personne ne semble faire le poids au sein de l’Empire. On comprend que c’est une bataille de longue haleine qui va s’engager, et qu’une génération ne suffira par pour venir à bout de cette menace. Il faudra donc laisser la basse besogne à votre descendance, mais pas sans avoir rien appris au passage. Votre but sera de fortifier le royaume au fil des décennies, tout en trouvant un moyen de vous débarrasser définitivement des sept Héros.

Un concept plutôt unique qui nous propose d’incarner plusieurs empereurs de manière successive. N’allez pas pour autant croire que le principe est exactement le même que dans un Rogue Legacy, pour ne citer que lui. Ici, on suit un vrai scénario qui aura un début et une fin et qui est donc très mis en scène. Cependant, vous aurez malgré tout une certaine emprise sur le déroulé des événements avec des choix à prendre durant votre partie.

Un remake qui s’adresse à un nouveau public

La démo que nous avons pu essayer à la Gamescom nous présentait l’ascension du prince Gérard, chargé de protéger le royaume suite à la mort du roi Léon, le premier personnage important de cette lignée. Suite à une attaque aux portes du royaume, il était possible d’aller directement sur un autre champ de bataille pour aider notre armée ou bien de se rendre à la source du mal (dans une grotte de gobelins).

Des choix assez binaires en apparence, dont l’impact n’a pas pu être mesuré dans notre partie étant donné que nous avons pu effectuer les deux batailles d’affilé sans y voir une quelconque incidence. Le système de « scénario libre » et de succession reste donc encore une énigme pour ce remake, tout comme la construction du royaume qui n’était pas vraiment au cœur de la démo.

Ce qui est plus clair, c’est que Square Enix s’est attelé à un vrai travail de reconstruction ici en optant pour de la 3D, là où il aurait été plus aisé de se contenter d’une direction en HD-2D. On se retrouve ainsi avec des modèles de personnages à mi-chemin entre Visions of Mana (logique, il s’agit de la team Trials of Mana derrière ce remake) et la saga Tales of, avec de vrais doublages en anglais et en japonais. Et avoir ces personnages en 3D va aussi changer la manière dont les combats sont mis en scène.

Que les puristes se rassurent, le système au tour par tour est bien présent ici et il se montre relativement classique. Seule petite mécanique qui a son importance : votre formation. Vous pouvez décider du placement de vos cinq personnages en combat, pour mieux protéger les plus faibles ou pour adopter une approche plus offensive.

Le jeu (comme la série en général) vous incite aussi à jouer avec pas mal de vos compétences, puisque c’est en les utilisant régulièrement que vos personnages apprendront de nouvelles capacités, parfois en plein combat. Le remake propose aussi des attaques coordonnées entre deux membres du groupe lorsque les conditions sont remplies, histoire d’ajouter un peu de spectaculaire à l’ensemble. On notera aussi qu’il est maintenant possible de choisir la difficulté pour rendre ces affrontements moins ardus.

Plus qu’un appel du pied aux personnes ayant joué au jeu de 1993, Romancing Saga 2: Revenge of the Seven se présente finalement comme une belle porte d’entrée pour celles et ceux qui veulent découvrir la licence SaGa. En passant de la 2D à la 3D, c’était certainement le but recherché. Malgré des mécaniques de JRPG très classiques, pour ne pas dire old-school, ainsi qu’une interrogation dans la façon dont sera traité le système de succession (qui n’avait pas plu à tout le monde), on reste curieux de voir l’expérience complète le 24 octobre prochain sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.