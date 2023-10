Nouveau officiers, nouveaux scénarios, toujours plus de contenu

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake reprend les bases de Romance of the Three Kingdoms VIII with Power Up Kit, enrichi de plusieurs contenus additionnels, à savoir All Officers Play et All Periods Scenarios. Le jeu reprendra aussi de nombreuses nouveautés pour offrir la plus complète des expériences Romance of the Three Kingdoms à ce jour.

Pour l’occasion, le nombre d’officiers jouables a également été revu à la hausse, passant ainsi de près de 600 officiers à 1000, ajoutant une dimension supplémentaire au jeu. Les joueurs pourront ainsi découvrir de nouveaux événements historiques, ainsi que de nouvelles relations entre les personnages, offrant une expérience plus authentique qu’à l’époque.

Grâce à l’ajout de plus de 55 scénarios, y compris des scénarios fictifs, à la fonction All Periods Scenarios, le titre établit un record dans la franchise. Et, pour qui suit les titres édités par Koei Tecmo, on sait que l’éditeur aime sortir des titres qui battent les records ! Pour en revenir aux scénarios, ces derniers couvrent une période allant de la fin de la dynastie Han de l’Est aux derniers moments de l’ère des Trois Royaumes. Les joueurs peuvent ainsi choisir les officiers et les périodes qu’ils souhaitent jouer, créant des combinaisons illimitées pour une expérience unique.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake chercher aussi à améliorer l’expérience visuelle et vocale. En combinant habilement graphismes 2D et 3D, le jeu conserve le charme du titre original tout en proposant de nouvelles illustrations et des doublages. Les officiers interagiront avec les joueurs dans diverses situations, y compris lors de cinématiques entièrement doublées, apportant une dimension supplémentaire à l’histoire. On notera que le nombre de nouvelles illustrations et doublages disponibles permettent aussi d’établir un nouveau record pour la licence.

Enfin, la refonte des champs de bataille, mélange de 2D et 3D, offre une immersion accrue. Les champs de bataille sont conçus en 3D, tandis que les paysages de fond rappellent des peintures à l’encre traditionnelles, créant au passage une atmosphère unique.

Plus de profondeur dans les combats et la gestion

Les combats de Romance of the Three Kingdoms 8 Remake visent à rester fidèles à la formule au tour par tour du titre original, tout en bénéficiant d’une refonte complète résultant de 20 ans d’expérience depuis Romance of the Three Kingdoms VII. Le jeu conserve alors les règles simples, la carte mêlant champs de bataille et sièges, et l’importance du terrain, tout en améliorant le rythme et l’équilibre. De nouveaux éléments comme Link Forged apportent de la tactique au système de combat. On le sait, dans le licence, les combats occupent une place importante, et la stratégie mises en place en amont et pendant les batailles occupe une place prépondérante dans les résultats possibles.

Néanmoins, les relations entre les personnages seront au cœur de l’expérience, notamment avec la fonction Tales qui permettra de consulter les conditions, résultats, et embranchements des événements. La fonction Destiny, de son côté relie les officiers de manière Symbiotic ou Antagonistic, influençant ainsi sur les relations entre ces derniers. Les joueurs pourront suivre ces relations grâce à la nouvelle fonction Relationship Chart, ce qui aura un impact sur l’évolution du protagoniste et sur des événements clés. Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs pourront par exemple suivre l’évolution de leurs rivaux ou amis, permettant ainsi d’interagir et travailler avec les bons officiers pour rencontrer le succès !

Ainsi, Romance of the Three Kingdoms 8 Remake promet une expérience stratégique riche et immersive, avec des possibilités infinies de conquête et de diplomatie. La sortie est prévue au début de 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Steam.