Condition d’aperçu : Nous avons pu découvrir Romance of the Three Kingdoms 8 Remake à travers les quelques scénarios proposés dans cette version non-complète du titre.

Un classique réinventé

Romance of the Three Kingdoms VIII Remake est une version réimaginée de l’opus original sorti sur PlayStation 2 en 2004. Ce remake nous plonge, comme pour chaque opus de la franchise, dans la période des Trois Royaumes (de 184 à 263 après JC). Durant cette période, de nombreuses factions se disputaient le pouvoir dans le but d’unifier la Chine.

Dès la première prise en main, le titre demeure fidèle au support d’origine pour ce qui est du gameplay, tandis qu’il apporte de nombreuses améliorations visuelles, de nouvelles options de jeu, et promet d’être optimisé afin d’offrir le plus de fluidité possible sur les plateformes actuelles. Le changement le plus frappant réside d’ailleurs dans ses graphismes. Les animations 2D et 3D sont détaillées et insufflent une nouvelle vie aux cités, batailles et autres interactions entre personnages. Et, même si l’ensemble n’est pas aussi poussé que ce que nous avons pu voir dans Romance of the Three Kingdoms XIV, nous sommes bien loin des visuels de l’époque de la PlayStation 2. Cette évolution nous offre d’ailleurs une expérience plus immersive.

Le cœur du jeu, quant à lui, reste ancré dans la gestion de la politique et de l’aspect militaire d’une faction. Pour ce faire, le joueur doit choisir un officier, avec lequel il devra unifier la Chine. Le joueur doit alors user de diplomatie, de tactiques militaires diverses et d’espionnage, tout en gérant correctement les ressources du royaume afin d’espérer pouvoir mener sa faction à la victoire. Compte tenu du nombre important d’officiers disponibles, le jeu offre, comme à l’habitude de la franchise, une rejouabilité importante. En effet, plus d’une centaine d’officiers sont jouables, chacun présentant ses propres défis.

Un autre point qui vient renforcer la profondeur et la rejouabilité du titre est, bien entendu, sa multitude de scénarios différents. Comme d’accoutumée, on retrouve des scénarios adaptés aux débutants et qui se veulent donc plus accessibles, tandis que d’autres, bien plus compliqués à remporter, sont destinés aux vétérans qui sauront relever le défi.

Une profondeur stratégique captivante

Mais, bien sûr, l’aspect qui prendra le plus de temps à tous les joueurs reste la gestion du quotidien du royaume. On ne parle bien entendu pas que de la gestion des ressources mais bien de tâches très variées. Gouverner les villes, organiser les armées, superviser les commandants, ou encore surveiller les activités des officiers, voilà autant de tâches qui incomberont aux joueurs lorsqu’ils ne seront pas en train de guerroyer. D’ailleurs, des objectifs prédéfinis viendront ponctuer chaque partie afin de guider le joueur tout au long du jeu, en prodiguant des conseils ou en proposant des histoires et requêtes des officiers et citoyens qui permettront d’améliorer les différentes cités du royaume, ou encore de renforcer la position stratégique du joueur.

En outre, la guerre est toujours omniprésente et celle-ci s’avère même essentielle pour le développement de la faction du joueur. Celle-ci se révèle d’ailleurs aussi complexe qu’agréable. Depuis la salle du parlement, les joueurs pourront définir les politiques principales du royaume, le tout en négociant avec les différentes factions rivales ou en déclarant la guerre aux voisins en situations délicates. Bien entendu, chaque décision aura des répercussions sur la partie et il devient alors possible d’adopter des stratégies politiques différentes en fonction des personnages incarnés ou des parties jouées.

Le système de combat est, quant à lui, varié. Celui-ci propose des affrontements à grande échelle entre les armées, mais aussi des duels entre officiers. Ces duels sont basés sur des techniques à choisir chaque tour, en fonction des possibilités disponibles. Chaque tour offre de nouvelles possibilités et le duel prend fin lorsque la jauge d’un des deux officiers est épuisée.

Les batailles, de leur côté, se déroulent sur des cartes divisées en cases, où le terrain joue un rôle dans le déroulement. Les plaines, montagnes et rivières peuvent devenir des obstacles ou des avantages en fonction de l’emplacement que le joueur choisit pour ses unités. En plus de cela, le joueur pourra aussi ériger différentes structures défensives pour protéger ses troupes des attaques ennemies, le tout en tentant de nouer des alliances militaires qui viendront renforcer son armée pour faire face aux assauts extérieurs.

Au final, nous pouvons dire que Koei Tecmo a su respecter l’héritage de Romance of the Three Kingdoms VIII, en offrant un remake qui rend hommage à l’original tout en apportant de nombreuses améliorations pour les nouveaux joueurs. Que ce soit lors de la gestion politique ou des batailles, chaque aspect du jeu a été pensé pour être aussi engageant que moderne. Les fans retrouveront une expérience familière, mais sublimée pour répondre aux attentes de 2024. De notre côté, les attentes étaient élevées pour cette nouvelle version, et Romance of the Three Kingdoms VIII Remake semble être à la hauteur des espérances.