Rogue Lords nous parle de son histoire dans son story trailer

Après nous avoir présenté un premier trailer de gameplay, Rogue Lords a profité de la Nacon Connect pour revenir plus en détail sur son histoire et ses personnages avec une nouvelle vidéo.

Le Diable s’habille en rogue-like

Le jeu nous mettra donc dans la peau du Diable en personne, qui a été chassé du monde des vivants par Van Helsing et le reste des humains. Ne pouvant plus attendre pour prendre sa revanche, il décide de lier un pacte avec d’autres démons comme Dracula ou Bloody Mary pour terroriser ses pires ennemis une nouvelle fois.

Le titre nous demandera d’incarner trois de ces démons dans des combats au tour par tour. A chaque début de partie, il faudra alors composer notre équipe, en réfléchissant bien aux capacités de nos démons et à leur complémentarité. Et puisque le Diable ne la joue jamais très réglo, il sera possible de tricher pour influencer le résultat de certains combats, ce qui n’empêchera pas d’échouer très fréquemment, comme tous les rogue-like qui se respectent.

Pour l’instant, Rogue Lords est prévu pour 2021 sur PC, Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch.