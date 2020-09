Rocket League franchit le cap du million de joueurs simultanés

Disponible en free-to-play depuis le 23 septembre, Rocket League profite d’un net regain d’intérêt puisque le jeu de sport a réuni plus d’un million de joueurs simultanés hier soir sur ses serveurs.

Un cap symbolique

L’information a été officialisée sur Twitter par Corey Davis, le co-dirigeant du studio Psyonix. D’après un article du site GamesIndustry sur le sujet, le précédent record de connexions simultanés du titre était de « seulement » 119 124 joueurs. Il avait été enregistré par Steam Charts en mars dernier. Rappelons également que, cet été, l’entreprise américaine avait annoncé que le jeu s’était vendu à plus de 75 millions d’exemplaires dans le monde.

Rocket League est disponible gratuitement sur PC, uniquement via l’Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Notez qu’un événement temporaire Fortnite intitulé « Llama-Rama » commencera demain et s’achèvera le 12 octobre prochain.