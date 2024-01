RoboCop: Rogue City sort son mode New Game+ aujourd’hui avec une mise à jour gratuite

Peu cité dans les bilans de fin d’année en raison d’un cru 2023 exceptionnel, RoboCop: Rogue City a malgré tout su surprendre et su laisser un bon souvenir dans la tête d’un bon nombre de joueurs et de joueuses. Certaines personnes attendaient même avec impatience de pouvoir rejouer au titre tout en conservant toutes leurs compétences grâce à un mode New Game+. Un souhait qui est remonté jusqu’à Teyon, qui s’est décidé à travailler dessus et qui nous fait la surprise de sortir une nouvelle mise à jour aujourd’hui même.