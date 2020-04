Riot Games annonce une offre de 100 000 $ aux hackers pour renforcer Valorant

A l’annonce de Valorant, Riot Games avait déjà annoncé avoir mis le paquet sur les systèmes anti-triche. Cette fois-ci, ils vont encore plus loin en offrant une prime assez colossale à quiconque pourra pénétrer dans les failles de sécurité du jeu.

Renforcer les systèmes de sécurité de Valorant grâce aux tentatives de triche

Chacun sa méthode pour combattre la triche. On vient d’apprendre que dans Call of Duty : Warzone, les joueurs suspectés de triche joueront entre eux. Dans Valorant, un tableau de primes allant de 25 000 $ à 100 000 $ a été déposé sur le site HackerOne afin de tester leur dispositif anti-triche nommé « Vanguard ». Ce système de prime existe depuis un moment et est déjà utilisé par d’autres studios. Cependant, c’est la première fois que l’on voit une prime aussi remarquable.

Mais le système de sécurité Vanguard est assez controversé. En effet, il s’agit d’un logiciel supplémentaire qui s’installe dans votre ordinateur et qui fonctionne en permanence, même lorsque le jeu ne tourne pas. Les joueurs ont très vite été inquiets quant à la confidentialité de leurs données personnelles, ce à quoi le studio a tenu à répondre dans leur blog.

Il ne s’agirait pas d’un logiciel malveillant collectant les données des joueurs, mais d’un driver qui se doit d’être maintenu en permanence afin de détecter l’ajout de cheat pouvant corrompre les systèmes de sécurité de Valorant. Habituellement, les systèmes anti-triche se lancent en même temps que le jeu. Selon leur équipe de sécurité, il sera plus difficile pour un tricheur de charger les cheats si le système fonctionne en permanence. Sachez toutefois qu’il sera possible de désinstaller ce fichier, mais vous ne pourrez plus accéder au jeu.