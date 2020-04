Riot Games rachète le studio Hypixel

Alors que Valorant fait l’actualité depuis quelques temps, Riot Games continue de faire parler de lui avec cette fois-ci un rachat ! Celui du studio Hypixel Studio. C’est via un communiqué sur le site officiel de Riot que la nouvelle nous est parvenue.

Hypixel Studios est à l’origine un ancien serveur Minecraft qui suite au succès, s’est transformé en studio de développement. Hypixel était déjà à l’époque, en partie financé par Riot Games. Il est donc totalement logique donc que le géant fasse l’acquisition du studio.

Le jeu Hytel rejoint donc une écurie déjà fleurissante depuis maintenant quelques mois avec de nombreuses annonces et sorties arrivant petit à petit du côté du groupe.

We’re excited to welcome @Hypixel Studios to Riot Games. We look forward to supporting the @Hytale team during their development process and beyond. Learn more: https://t.co/PMk6RMRvSa pic.twitter.com/0XjW096TeT

— Riot Games (@riotgames) April 16, 2020