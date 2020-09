Riders Republic s’annonce en vidéo par les créateurs de Steep

Après avoir développé Steep en 2016, Ubisoft Annecy annonce pendant l’Ubisoft Forward son nouveau jeu, Riders Republic. Et en plus de cela, une date de sortie a même été dévoilée par la même occasion.

Riders Republic, ou le jeu de sport en plein air massivement multijoueur

Sans grosse surprise, Ubisoft Annecy décide de rester dans la même veine que Steep, sorti en 2016. En effet, dans ces deux premières vidéos de Riders Republic, nous y apprenons de ce fait qu’il s’agir d’un jeu de sport en plein air massivement multijoueur. Une appellation pas si ridicule que ça, dans la mesure où certains modes de jeu nous permettront de faire des courses endiablées et sans limites jusqu’à plus de 50 joueurs, qui peuvent même apparaître aléatoirement sur la map.

Le ton est au passage plus déjanté et coloré sur Riders Republic, avec la possibilité de personnaliser son propre protagoniste de son allure jusqu’à son équipement sportif allant du simple ski, en passant par la planche de snowboard ou bien le vélo et les ailes. Bien évidemment, des modes de jeu seront de la partie où il y aura moins de joueurs, faisant office de batailles de tricks en l’occurrence. De plus, nous aurons de véritables localisations comme Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain ou encore Grand Teton.

Comme Steep, Riders Republic s’annonce être un jeu communautaire et massivement multijoueur tout aussi fun, gargantuesque et visuellement époustouflant. Et en parlant de graphismes, sachez que le titre tournera en 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X et S, avec un affichage en simultané des 50 joueurs sur le mode Mass Start.

Autant dire que le titre est alléchant sous toutes ses formes, et notez enfin que Riders Republic atterrira le 25 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S ainsi que Stadia.