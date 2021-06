Riders Republic : Quelques infos en vidéo sur ce jeu de sports extrêmes

Annoncé il y a quelque temps et repoussé depuis, Riders Republic a redonné signe de vie lors de la conférence Ubisoft Forward en cette période d’E3 2021. Le jeu de sports extrêmes nous a lâché une bande-annonce résumant ses activités et ses nombreuses disciplines. Mais nous avons pu en avoir un peu plus en amont de la présentation.

On vous partage ainsi tout ce qu’il faut savoir sur le titre, en vous résumant ce que l’on sait et ce que l’on a pu voir lors de cette avant-première avec notamment du gameplay non diffusé au public. Tout est dit dans notre vidéo, et l’on vous rappelle que Riders Republic est prévu pour le 2 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.