Re:Zero – Starting Life in Another World trouve son nom définitif

Alors que les fans de l’oeuvre de Tappei Nagatsuki ont pu découvrir il y a quelques jours la fin alternative et surprenante de la version Re:Edit, Re:Zero – Starting Life in Another World s’apprête à sortir un jeu mobile. Loin du visuel novel sorti il y a quelques années, il s’agira d’une adaptation du manga à travers un RPG narratif.

Un nom définitif

On en parlait il y a quelques jours, la division Sega mobile s’attarde sur une aventure smartphone pour Subaru, Emilia et les autres. L’éditeur vient apporter une précision supplémentaire aujourd’hui en lâchant le nom définitif du jeu et ce sera : Re:Zero – Starting Life in Another World – Lost in Memories. Un titre complet donc, et qui fait sens à l’histoire du jeu.

Un visuel supplémentaire a aussi été dévoilé, faisant office d’affiche et nous permettant d’apercevoir le logo définitif. Pas d’autres informations néanmoins et toujours rien pour l’Europe. On se contentera donc de rappeler que ça sortira sur iOS et Android en 2020 au Japon.