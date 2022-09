Accueil » Actualités » Returnal : Le portage PC du jeu fuite à nouveau et confirme le support DLSS et Ray-Tracing

C’est décidément très difficile pour PlayStation de garder des secrets autour de ses prochains portages PC. Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une version PC pour Returnal et pour Sackboy: A Big Adventure, mais tandis que le portage de Sackboy a été confirmé, celui de Returnal n’est pas encore officiel. Même si à ce stade, le doute n’est plus permis, surtout depuis quelques heures avec la publication d’une vidéo apparue sur YouTube montrant les menus du jeu sur PC.

L’officialisation pour bientôt ?

Cette vidéo n’est pas restée bien longtemps en ligne, mais IGN a pu retranscrire ce qu’on y voyait. Elle montrait bien la version PC de Returnal en illustrant le fait que cette dernière est capable d’afficher du Ray-Tracing (notamment avec un travail sur les ombres), le DLSS de Nividia ou encore la technologie FidelityFX Super Resolution d’AMD. Tout cela lui permettait aussi d’avoir un meilleur framerate, augmentant la fluidité de l’expérience.

Le couperet est bien vite tombé sur la vidéo, qui a été retirée très rapidement, mais le mal était fait. On ignore maintenant quand PlayStation officialisera la chose, mais avec autant de fuites sur ce portage, on peut imaginer que sa sortie n’est désormais plus trop éloignée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Returnal, n’hésitez pas à consulter notre test de la version PS5.