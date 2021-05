Returnal : Le patch 1.3.3 retiré à cause d’une erreur, gare à votre sauvegarde

Housemarque nous avait récemment promis des patchs pour venir régler quelques soucis concernant Returnal, sans pour autant promettre d’instaurer un système de sauvegarde automatique malgré la demande. Le patch 1.3.3 a été publié il y a quelques heures, mais face aux nombreux problèmes qu’il a causé, il a été retiré dans la foulée.

So to be safe, don't start the game before the upcoming patch is available and downloaded.

— Housemarque (@Housemarque) May 5, 2021