Returnal présente ses aliens dans un nouveau trailer

Returnal continue à nous abreuver de trailers et d’informations. Rien de plus normal puisque le titre est récemment passé gold, ce qui veut dire qu’il se prépare activement pour sa sortie. Housemarque et PlayStation dévoilent aujourd’hui une nouvelle vidéo qui nous présente les ennemis que l’on rencontrera en jeu.

Le shabitants de la planète Atropos

Notre héroïne rencontrera donc tout un tas d’aliens dans sa découverte de la planète Atropos. On peut en voir une bonne partie ici, qui présentent tous des caractéristiques différentes et qui donneront lieu à des combats très rythmés pour la pauvre Selene.

Returnal sortira donc bien à temps sur PlayStation 5 le 30 avril prochain.