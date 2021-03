Returnal passe gold et sortira bien le 30 avril comme prévu

Returnal devait initialement sortir le 19 mars avant d’être reporté. Le prochain titre de Housemarque est la prochaine grosse exclusivité de la PlayStation 5, et histoire de rassurer celles et ceux qui attendent des jeux (exclusifs) sur la console, le studio vient nous annoncer une bonne nouvelle.

Returnal has finally gone GOLD!!!

A huge thanks to everyone on the team at Housemarque, PlayStation Studios, and all the other teams involved. We can't wait to have this out soon and for every player out there to experience the planet of Atropos!#Returnal #PS5 #April30 pic.twitter.com/ymacgtGXbg

