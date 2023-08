Le Retour de Détective Pikachu refait les présentations

Le retour du Retour de Détective Pikachu

Cette nouvelle bande-annonce permet de se (re)familiariser avec le monde du Détective Pikachu. On retrouvera de nouveau Tim Goodman, protagoniste humain du premier épisode et dont le père Harry avait disparu en laissant derrière lui un étrange Pikachu. Ce dernier était présent avec Harry lors d’un accident de voiture qui lui a laissé une amnésie, un amour du café et des enquêtes mais aussi la perte de ses capacités électriques.

Et à défaut d’avoir retrouvé Harry pour l’instant, on découvre à la place les autres membres de la famille Goodman puisque cette fois-ci, la mère Irene et la sœur Sophia seront présentes. Adieu Emilia, désormais Tim est accompagné dans ses aventures par Rachel Myers, une amie de la fac et accessoirement fille du maire de Ryme City, Howard Myers, qui ne sera absolument pas un antagoniste.

Tim et le Détective Pikachu se retrouveront une nouvelle fois dans une série de situations qui mettront à l’épreuve leur coopération et leur sens de la déduction. En effet, le duo parvient à se comprendre, l’un peut donc interroger les humains et l’autre les Pokémon pour récolter un maximum d’indices.

On espère que le challenge et le gameplay seront un peu plus à la hauteur cette fois-ci puisque le jeu 3DS pouvait paraître beaucoup trop enfantin pour s’avérer intéressant. Difficile de se faire une idée sur cela devant cette vidéo mais il y a une nouvelle mécanique pour s’aider d’autres créatures utilisées comme monture par Pikachu. Comme Caninos qui se servira de son flair pour suivre les pistes ou briser les obstacles à coups de poing de Darumacho.

Reprise de l’enquête le 6 octobre sur Switch et les précommandes du Retour de Détective Pikachu sont d’ailleurs ouvertes sur le Nintendo eShop et chez les revendeurs partenaires même si certains n’avaient pas attendu la Pokémon Company pour se lancer.