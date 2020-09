Far Cry VR: Dive Into Insanity : Une expérience en salle s’annonce lors de l’Ubisoft Forward

L’Ubisoft Forward, comme beaucoup de conférences ou de showcases, se pare d’un pré-show histoire d’y glisser les quelques annonces moins importantes que ce que l’événement en tant que tel compte dévoiler.

En apercevant Vaas, l’antagoniste marquant de Far Cry 3, on se demandait bien ce que l’épisode avait encore à nous offrir, et nous n’avions pas prévu une version en réalité virtuelle… sous forme d’expérience IRL en salle.

Une expérience jouable uniquement en salle spécialisée

Sorti au préalable lors de la génération PS3/Xbox 360 en 2012, puis pris d’un second souffle en 2018 sur PS4, Xbox One, et PC sous l’appellation Far Cry 3 : Classic Edition, le troisième opus de la franchise chère à Ubisoft continue d’exister via une expérience jouable à plusieurs au sein des installations Zero Latency.

Durant des parties de 30 minutes maximum, jouables jusqu’à 8 personnes, le shooter coopératif vous fera prendre part à des assauts contre les hommes de Vaas, pour terminer ensuite sur un face-à-face avec le méchant joué par Michael Mando.

L’expérience Far Cry VR: Dive Into Insanity sera accessible en 2021.