Tom Clancy’s Rainbow Six Siege introduit Sam Fisher avec un trailer

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege a droit à un nouvel agent bien connu des fans avec Opération Shadow Legacy. Bien que la mise à jour soit disponible depuis peu de temps, Ubisoft l’a introduit dans son deuxième Ubisoft Forward avec un trailer qui prend la forme d’un court-métrage en animation.

Call me Zero, comme Zero suite

Les détenteurs du saison pass de l’année de 5 peuvent désormais profiter du tout nouvel agent : Sam Fisher alias Zero. Le héros de Splinter Cell mettra ses talents de discrétion au service des joueurs. La mise à jour inclut également une refonte la carte « Chalet », un nouveau système de ping, une exclusion de cartes pour avoir un meilleur contrôle sur les choix avant un match, un gadget secondaire pour fissurer les murs, et de nouveaux viseurs.

Ubisoft a également annoncé que Rainbow Six Siege bénéficiera d’une mise à jour gratuite pour les consoles nouvelle génération, à savoir PS5, Xbox Series X et S. Les joueurs pourront ainsi profiter d’une résolution en 4K et de 120 FPS.

Un ajout sympathique donc même on attend toujours un vrai Splinter Cell afin de remettre ce bon vieux sam dans son élément. Peut-être lors de prochain Ubisoft Forward qui a été déjà annoncé.