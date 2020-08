Gamescom : 38 jeux présentés lors de la cérémonie d’ouverture, voici le résumé

Malgré l’absence de convention physique en Allemagne, la Gamescom a tout de même bien eu lieu cette année. Les organisateurs ont préparé différents événements en ligne, que ce soit pour les professionnels et les visiteurs virtuels et bien que cela ne vaut pas la proximité physique des précédentes éditions, cela fût l’occasion pour les studios d’annoncer leur plan.

Tout comme l’année passée, la Gamescom s’est lancée avec une cérémonie d’ouverture. Présenté et animé par Geoff Keighley (que l’on connait pour les Game Awards), cette conférence de pré-ouverture appelée Opening Night Live nous a présenté 38 jeux, dont une petit vingtaine encore non annoncés.

Alors certes, on nous avait prévenu qu’il n’y aurait pas d’énormes surprises, mais le tout a tout de même duré quasiment deux heures. On vous résume tout cela dans une vidéo de six minutes histoire de faire le point sur ce qu’il faut retenir.