Resident Evil Village dépasse les 4 millions de copies distribuées

Sorti en début de mois, Resident Evil Village avait déjà confirmé réaliser d’excellentes performances. Entre un record de joueurs connectés lors de sa sortie et les 3 millions d’exemplaires vendues en quelques jours, ce nouvel épisode a su trouver son public. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour Capcom puisque l’éditeur vient d’annoncer avoir franchi la barre des 4 millions de copies distribuées dans le monde.

Mieux que ses prédécesseurs

Dans son communiqué, Capcom indique avoir distribué 4 millions de Resident Evil Village à travers le globe. Un montant qui regroupe les ventes numériques et la distribution des copies physiques aux revendeurs. De très bonnes ventes puisque comme aime le rappeler Oscar Lemaire, il a fallu un mois à Resident Evil 2 Remake et environ 8 mois pour Resident Evil 7 pour atteindre ce chiffre.

Ce nouveau volet est donc à la fois un succès critique et commercial, et bien qu’il ne soit pas exempt de petits défauts, il propose une aventure emplie de bonnes qualités, comme vous pouvez le constater dans notre test complet. Rappelons que Resident Evil Village est disponible depuis le 7 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet avec diverses soluces.