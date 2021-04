Resident Evil 9 serait le point final de l’histoire amorcée dans Resident Evil 7

Resident Evil Village n’est encore même par sorti que des rumeurs commencent déjà à arriver autour de sa suite, que l’on appellera pour le moment Resident Evil 9. AestheticGamer, qui a souvent dévoilé des informations juste autour de la saga (parmi quelques erreurs), s’est exprimé concernant l’intrigue qui entoure les derniers épisodes de la saga, et fait alors voir que Resident Evil 7 était probablement bien le début d’une trilogie.

(2/2) RE7>RE8>RE9 have a connected, planned out story as all ended up in dev close together.

I also suspect this is why they want to move past numbered titles after RE9, to tell more self-contained stories rather than have to plan out stories ahead of time, but its cool here.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 11, 2021