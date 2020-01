Resident Evil 8 : Grosse rumeur autour d’un possible nouvel opus

L’actualité autour de la série de Capcom n’a jamais été aussi intense, du moins pas depuis plusieurs générations de consoles. Et pour cause, l’arrivée l’an dernier d’un excellent remake du deuxième volet, et la sortie prochaine de Resident Evil 3, conçu sur le même modèle. Mais aujourd’hui, parlons avenir, avec une rumeur concernant un possible épisode 8 !

Le plein d’infos ?

C’est le site Biohazard Declassified qui est à l’origine de cette rumeur, ou du moins de sa propagation. En effet, sa rédaction publiait, plus tôt dans la journée, un article dans lequel elle indiquait avoir reçu un mail blindé d’informations croustillantes au sujet d’un certain Resident Evil 8. Malgré l’enthousiasme ambiant, le site prend toutefois les pincettes adéquates en rappelant qu’il ne s’agit pour le moment que d’une rumeur sans véritable fondement. Et nous vous invitons à penser dans ce sens, à notre tour.

Ledit mail aurait révélé que Resident Evil 8 reprendrait la recette du septième volet, avec un gameplay en First Person Shooter. Par ailleurs, il signerait le retour de son protagoniste, Ethan, ainsi que des morts vivants tels qu’on les connaissait avant le quatrième opus. En outre, son bestiaire serait notamment composé de canidés monstrueux (qui ne seraient pas sans rappeler les cerbères des premiers), et l’histoire prendrait principalement place en pleine campagne. Au programme : un village, de la neige, et un château.

Rien n’a été indiqué concernant le scénario. Néanmoins, le site précise que Chris Redfield serait lui aussi de la partie, et qu’un personnage féminin ténébreux ferait probablement office de grand méchant de l’histoire. Enfin, et c’est peut-être ce qu’il y a de plus intéressant à savoir, le titre aurait déjà été testé, et ce au cours de l’année dernière. Enfin, pas de support de sortie, mais on peut décemment affirmer que, si cette rumeur se confirme, RE8 sortira sur PS5 et Xbox Series X, bien qu’il n’est pas exclu qu’il fasse la passerelle via les consoles actuelles.

Que penser de tout ceci ?

La question est légitime : que penser de cette grosse rumeur ? Eh bien pour le moment, il n’y a pas grand chose à en tirer, puisque Capcom n’a absolument pas confirmé les dires de Biohazard Declassified, et n’a d’ailleurs rien communiqué sur le sujet. Cela dit, cette rumeur n’est pas complètement détonante. Au vu des ventes honorables du septième volet, il semble logique d’en reprendre la recette ainsi que le protagoniste, afin de fidéliser ceux qui découvraient la série en 2017.

Par ailleurs, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 sont des remakes. En cela, le temps nécessaire à leur développement est quelque peu moindre, vis à vis d’un opus tout à fait inédit. Il ne serait pas complètement idiot de penser qu’ils sont là, dans ce cas, pour permettre aux fans de la licence de patienter plus sereinement. Mais aussi pour grappiller de nouveaux amoureux des morts vivants, qui ne seraient pas trop dépaysés avec le huitième volet, si tant est qu’il intègre bel et bien ces créatures putrides dans son bestiaire.

On ne le rappellera que trop : mieux vaut ne pas s’emballer pour le moment, tant que Capcom n’a pas officiellement pris la parole sur le sujet. En attendant, rappelons que Resident Evil 3 Remake est attendu pour le 3 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.