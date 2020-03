Un nouveau jeu Resident Evil serait prévu pour 2021 ?

Deux mois après les premières rumeurs, le potentiel nouvel épisode de Resident Evil refait parler de lui. L’information est évidemment à prendre avec d’énormes pincettes car rien n’est officiel mais on apprend aujourd’hui qu’il serait prévu pour 2021.

Selon le compte Twitter @AestheticGamer1, la source à l’origine de la fuite sur le déploiement imminent de la démo de Resident Evil 3 Remake, le prochain opus de la saga serait « en développement depuis fin 2016 » et « très similaire au Resident Evil 3 original, pas au remake. »

L’internaute affirme également que son « annonce est pour très bientôt et qu’il s’agira d’un changement de direction majeur dans l’histoire de la licence au point de provoquer la colère des fans. » Il conclut en indiquant que « les tests internes montrent que c’est un jeu de grande qualité » et qu’il est « très excité par son arrivée. »

(1/3)Ah what the Hell, I'll tease a bit more about this 2021 RE game & then not talk deeper about it until a bit after RE3 is out. The 2021 RE game started development in late 2016, by the time it releases it'll have been in development for 4-4.5 years (been in dev at the moment

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 30, 2020