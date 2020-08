Resident Evil 7 est désormais l’opus qui a écoulé le plus d’exemplaires de la série

Bien que l’entreprise japonaise ait eu l’air d’airer sans but pendant plusieurs années, concentrant ses fonds et ses équipes sur des portages et remasters à l’intérêt parfois discutable, il semble que Capcom vive aujourd’hui un second âge d’or. Devil May Cry 5 est une franche réussite, tant sur le plan commercial que critique, Monster Hunter World bat tous les records, et pour finir Resident Evil a dit au revoir à l’action effrénée pour mieux renaître de ses cendres.

Le septième volet au sommet

Tranchant complètement avec ce qu’avait expérimenté la série pendant plus de dix ans, à savoir l’action en vue à la troisième personne, Resident Evil VII se rapproche d’un certain point de vue des premiers volets avec son retour à l’horreur pure et simple. Par ailleurs, il délaisse le TPS pour se concentrer, et c’est une première dans la série canonique, sur un gameplay en First Person Shooter, visant à immerger le joueur au mieux. Le titre n’est pas parfait, c’est un fait établi, mais il a su convaincre nombre de fans de l’horrifique, ce que ne démentirons pas les chiffres du jour.

Nous savions déjà que le jeu était un succès, au même titre que Resident Evil 2 Remake. Et la nouveauté, c’est qu’il est dernièrement devenu le mieux vendu de la licence. Le septième volet comptabilise en effet 7,9 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, tous supports confondus. C’est près de 200 000 unités de plus que Resident Evil 5, qui détenait jusque là le record dans son édition originale. Une belle prouesse qui, on n’en doute guère, mènera bientôt le titre à la barre symbolique des 8 millions.

De quoi annoncer du bon pour Resident Evil Village, sa suite directe, que l’on attend pour 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.