Une réplique de la guitare d’Ellie de The Last of Us Part II en vente

Que vous ayez joué à The Last of Us Part II ou que vous ayez un peu suivi les trailers avant sa sortie, vous avez dû remarquer qu’Ellie possède une guitare et sait désormais en jouer. La musique étant une nouvelle thématique importante du titre, c’est une pièce qui ne manquera de plaire aux collectionneurs et aux musiciens.

Une réplique de la guitare ainsi que de nombreux goodies de la licence The Last of Us

La boutique officielle de PlayStation propose une réplique de la guitare d’Ellie pour le prix de 2 299 dollars. Il s’agit d’une collaboration entre la marque Talor et PlayStation, proposant une édition spéciale du modèle d’Ellie, la Taylor 314ce. Un prix qui peut paraître exorbitant, mais il est à noter que le modèle classique est trouvable autour des 2 099 euros sur le net. Malheureusement, la boutique PlayStation ne propose de livraison uniquement aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique pour le moment.

Une mini-guitare, décorée avec le tatouage d’Ellie est également disponible dans la boutique au prix de 699 dollars, uniquement dans les pays précédemment cités. Cependant, d’autres goodies à l’effigie de la licence sont disponibles dans la boutique et livrables en France tels qu’une veste sherpa ou encore une figurine Nenoroid d’Ellie.

The Last of Us Part II est disponible maintenant sur PlayStation 4. N’hésitez pas à consulter notre test ainsi que notre guide complet.