Remnant From the Ashes : Le DLC Swamps of Corsus sortira le 28 avril sur PC

Publié au format dématérialisé l’an passé avant de s’offrir une édition physique le 17 mars dernier, Remnant From the Ashes annonce l’arrivée imminente du DLC payant « Swamps of Corsus ». Il sortira le 28 avril sur PC via Steam et plus tard sur PlayStation 4 et Xbox One.

Le mode rogue-like débarque

Tarifé à 9,99€, ce contenu additionnel proposera notamment un tout nouveau mode Survie de type rogue-like dans lequel « les joueurs partiront de rien et devront se battre pour sauver leur peau, avec des armures uniques et plus de cinquante nouvelles apparences à la clé. » L’extension ajoutera son lot d’armes, de mods et d’objets inédits, quatre donjons et des ennemis et des boss « gigantesques. »

Le studio américain Gunfire Games a également révélé qu’une version incluant Remnant From the Ashes et son DLC sera disponible sur PC via Steam le 28 avril au prix de 44,99€ et à une date ultérieure sur PlayStation 4 et Xbox One.