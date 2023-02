Un remaster pour Dragon Age Origins ? C’est en tout cas ce que souhaite le scénariste du jeu

Dragon Age Dreadwolf se fait attendre depuis si longtemps que les fans de la saga ont certainement eu le temps de recommencer les trois premiers épisodes des dizaines de fois avant que le prochain jeu de BioWare ne soit entré en pleine production. Mais comme ces titres commencent à subir les affres du temps, l’idée d’un remaster peut être séduisante, surtout dans le cas de Dragon Age Origins qui est sans doute l’épisode le plus apprécié. D’ailleurs, David Gaider, qui est le scénariste principal de ce premier jeu, ne serait vraiment pas contre redécouvrir le titre sous une version plus moderne.

If we're on a kick re-mastering games from the aughts, what about Dragon Age Origins? Its graphics were behind the curve even at the time of release… can you imagine it with brand new PS5-era bells and whistles? 🥳

— David Gaider (@davidgaider) February 23, 2023