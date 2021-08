Dragon Age : Le titre a été décidé via un générateur de noms, et le jeu ne comportait pas de dragons au début

Créer une nouvelle saga de toute pièce n’est pas une chose aisée, et BioWare ne le sait que trop bien. Alors que l’on est toujours en attente d’informations plus tangibles sur le prochain Dragon Age, qui n’a pas de titre final pour le moment, certains artistes ayant travaillé sur le premier épisode, Dragon Age: Origins, nous en disent plus sur la conception de ce dernier, avec un détail étonnant sur la recherche du titre.

Un titre lié au hasard

Ian Stubbington, qui était en charge de la partie artistique environnementale du premier épisode, a répondu aux question de The Gamer, révèle alors que le nom de la saga a été le fruit d’une recherche peu orthodoxe :

« Au début, Dragon Age n’avait pas de nom. Il y avait quelques idées mais rien de concret, alors il a été décidé qu’un des codeurs allait fabriquer un rapide générateur de nom aléatoire. Ils ont fabriqué quelque chose ensemble et ont ajouté tout un tas de noms lié à la fantasy à l’intérieur. Il a été allumé et il a produit des noms, et celui qui a eu le vote final de l’équipe à l’époque était évidemment Dragon Age. »

Cependant, à l’époque, lorsque ce nom a été validé, Dragon Age ne disposait pas encore d’un élément pourtant essentiel à la vue de son titre. Des dragons.

David Gaider, responsable de l’écriture du jeu, a donc décidé d’ajouter ces dragons à son récit qui n’en contenait pas auparavant. Si les dragons étaient bien mentionnés, ils avaient été exterminés jusqu’au dernier, avec une magie en déclin. Il a alors été décidé que les dragons reviendraient dans ce monde, et a ensuite donné l’histoire que l’on connait dans Dragon Age Origins. Comme quoi, une grande saga se joue parfois à peu de choses.