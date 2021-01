Goldeneye 007 : Son remaster Xbox annulé se montre dans une longue vidéo de gameplay

Alors qu’IO Interactive bosse actuellement sur le jeu 007, voilà une autre nouvelle qui va surement attrister les puristes du mythique Goldeneye 007, sorti jadis sur Nintendo 64 en 1997. En effet, du gameplay de son remaster annulé et censé sortir sur Xbox 360 vient de faire surface sur la toile.

Le Goldeneye 007 HD auquel vous ne pourrez jamais jouer…

Dans cette longue vidéo de gameplay d’un peu plus de deux heures publié par un certain Graslu00, nous pouvons apercevoir un Goldeneye 007 HD datant de 2007 avec des graphismes améliorés, tout en conservant la jouabilité et le level-design du titre original. Également, le mythique mode multijoueur du soft y est aussi montré avec la possibilité d’y jouer comme à la bonne vieille époque, soit en écran splitté.

Mais du coup, pourquoi diable le titre a été purement et simplement annulé ? Visiblement, ce qu’il en ressort est tout simplement un problème de droits que ce soit avec Nintendo – qui a sorti le jeu original sur Nintendo 64 -, comme avec la MGM et EON Production, qui s’occupent des films James Bond. De plus, il se trouve que même Phil Spencer a toujours abandonné l’idée de travailler avec celles-ci, ce qui aboutira logiquement à l’annulation pure et simple de ce Goldeneye 007 HD.

Le seul studio qui a pu rafler la mise par la suite n’est autre qu’Activision, qui sortira en 2010 le sympathique remake de Goldeneye Reloaded 007, soit trois ans plus tard après l’annulation de ce remaster. Il y aura de quoi être frustré en somme, car les améliorations graphiques donnaient un petit coup de dépoussiérage non négligeable, et le feeling old school aurait sans doute fait plaisir aux mordus du jeu original.

Finalement c’est une grosse désillusion, même si IO Interactive a quand réussi à obtenir miraculeusement les droits tout récemment pour faire son propre jeu 007. Il n’y a plus qu’à espérer désormais que les développeurs Danois et producteurs de la licence Hitman puisse réaliser un grand jeu 007, dont ces derniers planifient d’ailleurs d’en faire une trilogie.