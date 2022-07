Redfall : Gameplay, monde ouvert, personnages… Tout savoir sur le FPS coopératif en vidéo

Le début 2023 sera bien chargé pour Microsoft, qui devrait enchaîner les sorties de Redfall et de Starfield en quelques semaines/mois. On devrait sans doute découvrir le FPS d’Arkane en premier, qui sera une licence inédite nous plongeant au cœur d’une île infestée de zombies.

Aussi bien jouable en solo qu’en coopération jusqu’à 4, le titre nous fera incarner des survivants bien armés, chacun possédant ses propres spécificités. Maintenant que l’on en sait plus sur le jeu, on récapitule toutes les informations connues à propos du titre dans une nouvelle vidéo.

Redfall sortira au début de l’année 2023 sur Xbox One, Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store. Il sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.