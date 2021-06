Recompile nous donne rendez-vous en août pour sa sortie

Chapeauté par le studio britannique Phigames, Recompile a pris son temps pour peaufiner son expérience. Annoncé il y a plus de deux ans, le metroidvania a annoncé entre temps des versions nouvelle génération. Aujourd’hui, nous avons enfin droit à un peu plus de gameplay et surtout, une fenêtre de sortie.

Le piratage commencera cet été

C’est au cours de son événement Play for All 2021 que nos confrères de chez Gamespot ont eu l’exclusivité de nous présenter une nouvelle bande-annonce. Recompile dévoile ainsi un peu plus de deux minutes de gameplay, où l’on peut apercevoir diverses séquences de tir, accompagnées de plusieurs phases de plateforme. Les différents environnements futuristes se dévoilent également à nous.

Pour rappel, il s’agit d’un metroidvania qui mélange aventure et piratage. Il faudra hacker son environnement pour avancer, faire face à des ennemis dans divers phases de combat, et découvrir une histoire avec une narration à embranchement unique. Bonne nouvelle, Recompile arrivera courant août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie précise.